Serafini: "Non mi pare che non giocare le coppe sia stato un grande vantaggio per i rossoneri"

Il giornalista Luca Serafini, collega e tifoso rossonero, è intervenuto nel suo consueto editoriale del venerdì su MilanNews.it per affrontare i temi caldi e agli argomenti più importanti relativi all'universo milanista.

Le parole di Luca Serafini sulla lotta Scudetto che ormai sembra aver preso un indirizzo preciso: "Nelle due settimane alle spalle c'è stata anche l'eliminazione dell'Inter dalla Champions. Non credo onestamente che, anche proseguendo il cammino europeo, i nerazzurri avrebbero avuto contraccolpi, a questo punto: 10 lunghezze sono oggettivamente troppe e non mi pare che non giocare le coppe, fino ad oggi, sia stato un grande vantaggio per i rossoneri. Anzi. La priorità oggi è riportare in condizione gli attaccanti, a cominciare da Leao e Pulisic in attesa di Gimenez, e proseguire al meglio il cammino in difesa di un secondo posto prezioso per il prestigio dopo l'ottavo del 2025, per il ritorno in Champions e anche per le casse, perché il premio è più alto..."