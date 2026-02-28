Bianchin: "Il Milan quando incontra squadre che abbassano il ritmo, fatica"

La Gazzetta dello Sport ha riportato il dato secondo cui il Milan è la squadra che pressa meno in tutti e 5 i top campionati europei. A commentare questa statistica, nel pezzo, il collega Luca Bianchin che ha provato a risalire alle cause del perché questo avviene e come sta condizionando la stagione del Diavolo.

Il commento di Luca Bianchin: "Allegri aspetta, si difende, vuole avere campo da attaccare con Leao, Pulisic, Saelemaekers. Sicuramente, sono estremi. Sicuramente, il Milan in stagione è stato condizionato da questo atteggiamento nel bene e nel male. Ha smesso di concedere gol e occasioni semplici, ha ridotto moltissimo il numero di errori individuali e alzato la soglia di attenzione. Raramente però ha vinto con margine e, contro le piccole, ha faticato molto. Ha perso con Cremonese e Parma - uniche due sconfitte della stagione - e ha pareggiato con Pisa, Parma (in trasferta), Sassuolo, Genoa. Quando incontra squadre che vogliono difendersi, non si espongono e abbassano il ritmo, fatica".