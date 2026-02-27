Nesta scherza dopo l'operazione all'anca: "Ora posso tornare in campo!"

Oggi Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, giocatore che ha fatto la storia del club rossonero, dell'Italia e del calcio in generale, ha ringraziato il personale del Campus Biomedico di Roma per l'operazione all'anca subita nelle scorse ore. Sul suo profilo Instagram, Nesta ha pubblicato i ringraziamenti al personale medico che si è occupato di lui.

Il messaggio di Sandro Nesta condito anche da una piccola nota ironica: "Ora con l’anca nuova posso tornare in campo (….magari)!!! Grazie al Professor Rocco Papalia, alla Dottoressa Gargano, al Dottor Ferrini, al Dottor Vorino e a tutto lo staff del Campus Biomedico. Grazie per la vostra professionalità, gentilezza e cortesia"