Il Milan è ultimo per pressing nei top 5 campionati europei

Il Milan è ultimo per pressing nei top 5 campionati europeiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:30News
di Francesco Finulli

La Gazzetta dello Sport ha riportato alcuni dati elaborati da Impect sulle varie classifiche a disposizione in merito al pressing nei top 5 campionati europei. Secondo quanto emerge, riporta la rosea, il Milan è ultimo in questa classifica. In altre parole i rossoneri di mister Massimiliano Allegri è la squadra che pressa meno in tutta Europa. In questa speciale classifica, invece, al primo posto c'è un'altra formazione italiana: il Como di mister Cesc Fabregas. 

Di seguito le prime 10 squadre per pressing:

1) Como
2) PSG
3) Bayern Monaco
4) Hoffenheim
5) Roma
6) Barcellona
7) Manchester City
8) Bologna
9) Athletic Bilbao
10) Stoccarda
 