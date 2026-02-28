Jashari: "Sappiamo quanto è stato difficile all'andata con la Cremonese"

Ardon Jashari sta finalmente trovando un po' di continuità, dopo il grave infortunio di inizio stagione che ne aveva compromesso la prima metà dell'anno. Il centrocampista svizzero ha giocato titolare con il Como ed è entrato a freddo contro il Parma a seguito dell'infortunio che Ruben Loftus-Cheek ha patito dopo pochi minuti. L'ex calciatore del Club Brugge è stato intervistato nella giornata di oggi dai microfoni di Milan TV, canale tematico del club rossonero: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sull'ultima sconfitta e i prossimi impegni: "Ogni gara è importante: non possiamo pensare al Parma adesso perchè dobbiamo guardare avanti. Sicuramente siamo delusi di non essere riusciti a vincere quella partita ma questo è il calcio: non puoi vincere tutte le partite, è triste ma ormai la prossima partita è domenica e sarà un'altra partita difficile in trasferta. Sappiamo quanto è stata difficile la gara di andata con la Cremonese: dobbiamo cambiare quel risultato e quello dell'ultimo weekend. Loro giocano in casa, inoltre si gioca presto: dobbiamo essere preparati. Il focus è sempre lo stesso: provare a vincere le partite, passo dopo passo. Adesso c'è la Cremonese, dobbiamo essere concentrati e preparati per vincere insieme"