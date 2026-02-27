Colombo alla vigilia dell'Inter: "Sarà un'emozione particolare: San Siro lo stadio della mia vita"

Lorenzo Colombo, centravanti del Genoa di proprietà del Milan che sarà riscattato dal Grifone in caso di salvezza del club ligure, è stato intervistato nel pomeriggio di venerdì ai microfoni di Sky Sport 24, alla vigilia della sfida di domani sera a San Siro contro l'Inter. Il primo commento infatti è stato dedicato al ritorno alla Scala del Calcio dove già ha segnato in questa stagione proprio ai rossoneri: "Per me sarà un'emozione particolare perché sono nato vicino a Milano e San Siro è lo stadio della mia vita, dove andavo a vedere le partite fin da piccolo".

Poi ha parlato della sfida contro l'Inter, non banale per un calciatore cresciuto nel settore giovanile rossonero: "Per me è come se fosse un derby contro l'Inter? In realtà è una partita importante come le altre. Proveremo a dire la nostra contro una squadra sulla carta fortissima, forse la più forte del campionato".