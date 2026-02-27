Valenti sul portiere, questa volta è fallo. Ordine: "Proprio come con Maignan. E Rocchi?"

Pochi giorni dopo Open Var, la linea dell'AIA sul presunto non fallo di Valenti su Maignan durante Milan-Parma è stata sconfessata. Al 24° minuto del primo tempo di Parma-Cagliari un contatto identico del difensore argentino su Caprile, sugli sviluppi di un corner, è stato sanzionato come fallo dall'arbitro Massimi. Una decisione che ha scatenato la polemica del giornalista Franco Ordine che ha espresso il suo parere in merito sul proprio profilo personale su X.

Il commento di Franco Ordine sul fallo fischiato a Valenti su Caprile sugli sviluppi di corner in Parma-Cagliari: "Incredibile a Parma: l’arbitro Massimi fischia fallo contro su calcio d’angolo perché un attaccante del Parma si mette davanti al portiere del Cagliari senza toccarlo. Proprio come a San Siro con Maignan. Lo aveva fatto Piccinini ma Pairetto gli fece cambiare idea. E Rocchi?"