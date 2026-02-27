Jashari: "Il mio obiettivo conquistare fiducia di Allegri e compagni di squadra"

Ardon Jashari sta finalmente trovando un po' di continuità, dopo il grave infortunio di inizio stagione che ne aveva compromesso la prima metà dell'anno. Il centrocampista svizzero ha giocato titolare con il Como ed è entrato a freddo contro il Parma a seguito dell'infortunio che Ruben Loftus-Cheek ha patito dopo pochi minuti. L'ex calciatore del Club Brugge è stato intervistato nella giornata di oggi dai microfoni di Milan TV, canale tematico del club rossonero: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sugli inizi della stagione: "All'inizio è stato sicuramente difficile perché sono arrivato qui dopo un lungo periodo di trattative e poi, dopo tre o quattro settimane, è arrivato l'infortunio: è stato un episodio sfortunato. Tornare in campo magari non ha richiesto tantissimo tempo ma credo che l'altro aspetto di un infortunio sia ritrovare quel livello a cui so di poter giocare e con cui posso aiutare la squadra. Credo che il mio obiettivo, ogni volta che sono in campo, è aiutare la squadra e conquistare la fiducia dell'allenatore come di compagni di squadra in campo, così che sappiano cosa posso fare per loro e quali sono le mie qualità. Sono molto felice che nelle ultime partite ho potuto mostrare me stesso e ho avuto alcuni bei momenti: credo sia importante continuare così"