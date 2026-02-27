Il 27° turno di Serie A si apre con un pareggio: 1-1 tra Parma e Cagliari

Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan di domenica scorsa, arrivata non senza polemiche, il Parma oggi ha aperto il 27° turno del campionato di Serie A Enilive nell'anticipo che si è disputato al Tardini contro il Cagliari: una sfida tra due squadre partite per lottare per la salvezza ma che si trovano in una posizione un po' più comoda rispetto alla concorrenza. La partita è terminata con punteggio di 1-1, con entrambe le reti arrivate nella ripresa: vantaggio sardo con Folorunsho poco dopo l'ora di gioco e pareggio di Oristanio a sette minuti dalla fine.

VENERDÌ 27/02

Parma-Cagliari 1-1

SABATO 28/02

Como-Lecce h. 15:00 DAZN

Hellas Verona-Napoli h. 18:00 DAZN

Inter-Genoa h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 1/03

Cremonese-Milan h. 12:30 DAZN

Sassuolo-Atalanta h. 15:00 DAZN

Torino-Lazio h. 18:00 DAZN/SKY

Roma-Juventus h. 20:45 DAZN

LUNEDÌ 2/03

Pisa-Bologna h. 18:30 DAZN

Udinese-Fiorentina h. 20:45 DAZN/SKY