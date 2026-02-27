Jashari: "Dopo l'assist spero che il prossimo traguardo sia quello di segnare un gol"

Ardon Jashari sta finalmente trovando un po' di continuità, dopo il grave infortunio di inizio stagione che ne aveva compromesso la prima metà dell'anno. Il centrocampista svizzero ha giocato titolare con il Como ed è entrato a freddo contro il Parma a seguito dell'infortunio che Ruben Loftus-Cheek ha patito dopo pochi minuti. L'ex calciatore del Club Brugge è stato intervistato nella giornata di oggi dai microfoni di Milan TV, canale tematico del club rossonero: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sull'assist per Leao contro il Como: "Credo sia stato un primo passo: da numero 6 o numero 8 è uno degli obiettivi per me. Spero che il prossimo traguardo sia quello di segnare un gol: la cosa migliore sarebbe farlo davanti ai tifosi rossoneri ma se dovesse arrivare in trasferta sarei comunque contento di poter aiutare la squadra"