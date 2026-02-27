Pellegatti: “Allegri e Tare vogliono giocatori pronti ed esperti. Basta prospetti”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del prossimo mercato estivo e della linea che vorrebbero tenere Allegri e Tare. Queste le sue parole:

"In questi giorni ci sono rumors pesanti che parlano di una precisa intesa tra lo staff tecnico e lo staff dirigenziale. Abbiamo già detto più di una volta che Allegri avrebbe voluto un difensore e invece l'iniziativa di Furlani è stata quella di portare Mateta. La cartina torna sole di quello che succederà il prossimo anno e quale sia la situazione che sotterra tutti i rumors, le indiscrezioni, è la campagna acquisti. Massimiliano Allegri e Igli tare puntano per la famosa Champions League, puntano su giocatori esperti. Massimiliano Allegri vuole certezze. Infatti ieri il The Sun scrive che il Milan punta su Goretzka, 31 anni, e Casemiro che lascerà a zero il Real Madrid nel 2026.. Allegri vuole giocatori esperti, pronti, non da prendere e rivendere"