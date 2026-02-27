Birindelli: "Lo Scudetto lo può perdere solo l'Inter. Per la Champions bagarre fino all'ultimo"

vedi letture

Il campionato di Serie A Enilive, con il mese di marzo, entra nel vivo. Se la vetta della classifica sembra una meta irraggiungibile al momento per le rivali dell'Inter, la lotta per la Champions League è più viva che mai e ha incluso nuove pretendenti nelle ultime settimane. Lo stesso si può dire della lotta salvezza nei piani bassi: al netto di Verona e Pisa che sembrano già quasi condannate, ci sono almeno cinque squadre a giocarsi la permanenza nella massima categoria.

Ne ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex difensore, e attuale tecnico della Pianese in Serie C, Alessandro Birindelli. Questo il suo parere sulla lotta per lo Scudetto e Champions League: "Per la Champions ci sarà bagarre fino all'ultima giornata, le squadre sono quelle che vediamo ora in corsa. Lo Scudetto lo può perdere solo l'Inter".