Roma, Gasperini sorride: recuperato Dybala per la Juventus

Buone notizie in casa Roma in vista del big match di domenica sera contro la Juventus. Negli scorsi giorni si era parlato della possibilità di un forfait di Dybala a causa di un infortunio. È notizia di oggi però, riportata da Sky Sport, che l'argentino ha svolto l'intero allenamento in gruppo pertanto sarà disponibile e arruolabile. Una notizia ottima in vista di un match che ha il sapore di spartiacque per la qualificazione alla prossima Champions League.

Per quanto riguarda le assenze, niente da fare per Soulè ed Hermoso. Lato bianconeri invece peserà e non poco l'assenza del capitano Locatelli, diffidato la scorsa giornata e ammonito contro il Como. Spalletti dovrà così fare a meno dell'uomo più in forma in questo momento insieme a McKennie.