MN - Beccantini paradossale sugli arbitri: “Cambiamento? Iniziamo ad accettare gli errori”

Dopo le ultime gare complicate, il Milan tornerà in campo contro la Cremonese. Per i rossoneri c'è un secondo posto da difendere, con l'Inter ormai a +10 in classifica. Per affrontare le ultime tematiche in casa Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Beccantini.

Il Var sta compiendo disastri. Come dovrebbe iniziare un cambiamento?

"Paradossalmente, con l’accettazione dell’errore. Che, con il Var, si sperava di cancellare e/o ridurre. In alcuni casi la Crocerossina televisiva risolve: penso al fuorigioco semi-automatico (credo quia absurdum, ma ci credo). In molti altri, decide. Non è la stessa cosa. Problema nel problema, il regolamento: lo stupro del concetto di involontarietà ha portato all’apertura dei mani-comi e alla moltiplicazione dei rigorini, accentuando quella "difformità di giudizio" che, viceversa, si voleva limitare".