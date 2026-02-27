Derby Roma-Bologna in Europa, Massara: "Rammarico per il ranking"

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - "Potrebbe far perdere un po' di fascino alla competizione europea, ma il rammarico é per il ranking (Uefa, ndr) perché il derby non favorisce l'Italia". Così, a Sky Sport, il ds della Roma Frederic Massara ha commentato l'incrocio con il Bologna negli ottavi di Europa League.

"Saranno veramente due sfide difficili - ha aggiunto il dirigente - ma siamo contenti di giocarle e sarà bello per lo spettacolo". L'olandese Malen, acquisto di gennaio, ha cambiato il volto dell'attacco giallorosso, "ma anche nel Bologna ci sono giocatori di grande valore" ha concluso Massara. (ANSA).