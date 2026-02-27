Tanti auguri a Kakhaber Kaladze: l'ex rossonero, oggi sindaco, compie 48 anni

Festa in casa rossonera per un grande ex come Kakhaber Kaladze, difensore georgiano che fu più di una comparsa nell'epopea del Milan di Carlo Ancelotti. Oggi Kaladze festeggia 48 anni di età e lo fa, come oramai da diversi anni, da sindaco di Tbilisi, capitale del suo paese. L'ex centrale e terzino è rimasto legatissimo all'Italia e ovviamente alla Milano rossonera con cui ha potuto vincere sostanzialmente tutto quello che si poteva vincere: il suo highlight principale un gol decisivo in un derby.

In 284 presenze ufficiali con il Milan ha segnato 13 gol ma soprattutto, come veniva anticipato, ha vinto moltissimo: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 1 Mondiale per Club. Il Milan per fargli gli auguri ha giocato sulla parola inglese "mayor" che significa sindaco ma indica anche i trofei di rilievo vinti in carriera: "Remember how many Mayor trophies he won in Rossonero? Tanti auguri Kakha!"