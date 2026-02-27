Comiche al Tardini: fischiato fallo di Valenti su Caprile uguale a quello su Maignan

Dopo le polemiche di domenica pomeriggio per il gol del Parma a San Siro - prima annullato per un blocco di Valenti su Maignan ma poi concesso dopo che l'arbitro Piccinini è stato convinto dal Var a ritenere non falloso il contatto - questa sera al 24° minuto di Parma-Cagliari, anticipo del 27° turno del campionato di Serie A Enilive l'arbitro Massimi ha fischiato un fallo proprio di Valenti sul portiere sardo Caprile per un contatto uguale a quello ritenuto regolare su Maignan: il difensore argentino con la schiena si è appoggiato sull'estremo difensore.

L'arbitro Massimi non ha esitato neanche per un secondo e ha chiaramente spiegato all'attaccante crociato Pellegrino il motivo del fallo: il blocco con la schiena di Valenti su Caprile. Sconfessata dopo pochi giorni la linea dell'AIA e del designatore Rocchi, veicolata tramite la voce di Dino Tommasi durante Open Var che disse: "Piccinini da campo fischia la situazione di Valenti, credendola un'ostruzione. In realtà Valenti è completamente fermo, non fa alcun movimento verso Maignan e non ostruisce la sua uscita: ha diritto in quel momento di posizionarsi lì. L'on field review è corretta perché il fallo non c'è".