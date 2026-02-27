Serafini: "La Penna, Piccinini e i loro varisti hanno picconato le residue speranza di tenere viva la lotta scudetto più a lungo"

Il giornalista Luca Serafini, collega e tifoso rossonero, è intervenuto nel suo consueto editoriale del venerdì su MilanNews.it per affrontare i temi caldi e agli argomenti più importanti relativi all'universo milanista.

Un estratto del pensiero di Serafini nel suo ultimo Editoriale: "Abbiamo alle spalle due settimane di fuoco, in cui si sono moltiplicati i veleni arbitrali che già imperversavano a tonnellate, è svanito il sogno scudetto del Milan, è evaporata la Champions dell'Inter. Probabilmente tra 7 e 10 punti di distacco sarebbe cambiato pochissimo al vertice, restando il tricolore fregio dei nerazzurri e basta, ma è un fatto che La Penna, Piccinini e i loro varisti hanno contribuito al disastro, picconando le residue speranze di tenere viva la lotta un po' più a lungo".