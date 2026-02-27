Pellegatti è sicuro: “Non penso al derby, bisogna vincere con la Cremonese”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della prossima partita contro la Cremonese, analizzando le possibili scelte di mister Allegri. Queste le sue parole:

"Proviamo a capire le intenzioni di Allegri. Le indiscrezioni dei giorni scorsi parlano di uno doppio regista, Jashari-Modric. Forse anche per permettere un po' più libertà a uno dei due se le squadre avversarie vanno sul nostro regista, quindi questa è un'indiscrezione. Il fatto che Gabbia si sia allenato a parte ci fa pensare che sia ancora la volta di De Winter centrale con Pavlovic e Tomori. Rabiot ha la mannaia sopra, come altri tre giocatori, per la diffida in vista del derby. Secondo me giustamente Allegri non terrà conto di questa cosa. Adesso però non mi interessa dei gialli o no, l'importante è vincere a Cremona, perchè se non vinciamo a Cremona, i gialli che ci sono non ci interessano. Dobbiamo vincere a Cremona e poi andremo a vedere con che giocatori affronteremo l'Inter"