Genoa, Colombo: "Mi auguro che il riscatto arrivi ma dipende solo da noi"

Lorenzo Colombo, centravanti classe 2002 di proprietà del Milan ma in prestito al Genoa in questa stagione, sta vivendo una buona seconda parte di campionato ed è già arrivato a quota 6 gol stagionali con la maglia del Grifone. Oggi la redazione di DAZN ha intervistato il giocatore in vista della volata salvezza che, se raggiunta, farebbe scattare automaticamente l'obbligo di riscatto dei rossoblù dal Diavolo. Le sue dichiarazioni sul momento e anche sul suo futuro.

Le parole di Lorenzo Colombo, attaccante in forza al Genoa in prestito dal Milan: "Il mister ci dà tanto dal punto di vista dell'atteggiamento e del gioco, a me sicuramente ha dato fiducia su qualcosa che sapevo fare ma che non stava riuscendo. Ha cambiato il modulo, adesso l'obiettivo è la salvezza. Mi auguro che il riscatto arrivi, ma dipende da noi, siamo una squadra forte e abbiamo un piccolo vantaggio su chi ci sta dietro, dipende solo da quello che faremo"