Tre su quattro fuori dalla Champions, Birindelli: "Bisogna andare a lezione dall'Atalanta"

vedi letture

Il campionato di Serie A Enilive, con il mese di marzo, entra nel vivo. Se la vetta della classifica sembra una meta irraggiungibile al momento per le rivali dell'Inter, la lotta per la Champions League è più viva che mai e ha incluso nuove pretendenti nelle ultime settimane. Lo stesso si può dire della lotta salvezza nei piani bassi: al netto di Verona e Pisa che sembrano già quasi condannate, ci sono almeno cinque squadre a giocarsi la permanenza nella massima categoria.

Ne ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'ex difensore, e attuale tecnico della Pianese in Serie C, Alessandro Birindelli. Questo il suo parere sul fallimento delle italiane in Champions League, con 3 squadre su 4 eliminate prima di arrivare agli ottavi di finale: "Le squadre italiane secondo me sono forti, l'Atalanta lo ha dimostrato. Non cito l'Atalanta a caso. Abbiamo degli esempi di chi lavora bene, che però rimangono isolati. A me piacerebbe che tante squadre prendessero esempio dai bergamaschi. A chi fa bene vanno fatti i complimenti, ma poi si deve capire come fa ad arrivare a questi livelli. Non bisogna sempre cercare un perché in altre cose: l'Atalanta lavora con programmazione, nel tempo e con il settore giovanile, si autofinanzia. Bisogna andare a lezione da loro"