Milan, domenica c’è il taboo Zini: 1 vittoria nelle ultime 6 in Serie A

C'è un dato molto sorprendente sul prossimo match che vedrà sfidare il Milan e la Cremonese. Nelle ultime tre gare contro i rossoneri, la Cremonese è rimasta imbattuta con 1 vittoria e 2 pareggi. Il Milan inoltre è rimasto a secco di gol in tutte le ultime tre trasferte contro i grigiorossi in Serie A con 2 pareggi e 1 sconfitta. Gli ultimi giocatori rossoneri ad aver segnato allo Zini sono stati Jean-Pierre Papin e Marco Simone nel successo per 2-0 del 26 settembre 1993.

I PRECEDENTI

8/11/2022 Cremonese-Milan 0-0

14/01/1996 Cremonese-Milan 0-0

15/09/1994 Cremonese-Milan 1-0

26/09/1993 Cremonese-Milan 0-2

12/04/1992 Cremonese-Milan 1-1

8/10/1989 Cremonese-Milan 2-0