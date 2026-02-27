Serie A: data, ora e diretta tv di Milan-Inter, Lazio-Milan e Milan-Torino

Oggi alle 18:02News
di Manuel Del Vecchio

La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari per le giornate di campionato 28 e 29. Confermato, come anticipato, il derby domenica 8 alle 20.45 con diretta esclusiva su DAZN.

28^ giornata
Milan-Inter domenica 8 marzo, 20.45 DAZN

29^ giornata
Lazio-Milan domenica 15 marzo, 20.45 DAZN

30^ giornata
Milan-Torino sabato 21 marzo, 18.00 DAZN