MN - Beccantini è convinto: “Come migliorare il Milan? Serve un sacco di roba”

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:50News
di Andrea La Manna

Dopo le ultime gare complicate, il Milan tornerà in campo contro la Cremonese. Per i rossoneri c'è un secondo posto da difendere, con l'Inter ormai a +10 in classifica. Per affrontare le ultime tematiche in casa Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Beccantini.

Quali sono i limiti principali di questa rosa e com'è migliorabile?
"Serve un centravanti da almeno venti gol. Più l’erede di Modric (che viaggia per i 41), un terzino, un centrale, un altro Rabiot. Fuor di metafora: manca un sacco di roba. Fermo restando che chi recluta Allegri sa chi prende: un Feticista di risultati".