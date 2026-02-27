Buffon critico: “Alcune squadre che rappresentano una città non hanno italiani in rosa”

Il capo delegazione dell'Italia Gigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando così i verdetti dei playoff in seguito alle gare europee:

"II livello del calcio italiano non dipende dal livello delle individualità italiane. Ci sono squadre che non hanno neanche un italiano in rosa e rappresentano una città italiana. Non stiamo parlando di valori individuali, magari della Nazionale o individualità del nostro Paese".

In seguito l'ex portiere della Juventus ha commentato anche l'impresa dell'Atalanta che ha ribaltato il 2-0 dell'andata vincendo 4-1 in casa contro il Borussia Dortmund al 102'. Queste le sue parole:

"Ho visto compiere un'impresa clamorosa all'Atalanta, la Juve ha fatto altrettanto, mentre purtroppo non è riuscita la stessa cosa all'Inter. lo credo che alla fine il calcio italiano, con la Fiorentina che si è preso un bel rischio, ma l'ha portata in porto, ha dato le risposte che attendevamo e che ci auguravamo".