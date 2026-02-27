MN - Beccantini sullo scudetto: “Nella mia griglia era al terzo posto, mai pensato potesse vincerlo”

Dopo le ultime gare complicate, il Milan tornerà in campo contro la Cremonese. Per i rossoneri c'è un secondo posto da difendere, con l'Inter ormai a +10 in classifica. Per affrontare le ultime tematiche in casa Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Beccantini.

Crede che lo scudetto sia mai stato un obiettivo del Milan?

"No. Nella mia griglia estiva figurava al terzo posto, dopo Napoli (in pole perché campione uscente) e Inter. Davanti a tutte le altre, sì, ma da scudetto proprio no. O meglio: non ancora, non subito. Se mai, mi aspettavo di più, molto di più, dalla Supercoppa di Riad e dalla Coppa Italia. Lì sì, un Diavolo piccolo piccolo, moscio moscio".

Le principali differenze tra Inter e Milan quest'anno?

"L’attacco. Gli attaccanti. Inter, 62 gol. Milan, 41. Ventun reti di differenza. Mentre in difesa: Inter 21, Milan 20. Serve altro?".