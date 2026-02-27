Europa League, sarà Bologna-Roma agli ottavi: ecco tutti gli altri derby europei

I sorteggi di Europa League hanno emesso il verdetto: sarà derby italiano tra Roma e Bologna agli ottavi di finale. Non un sorteggio fortunato per entrambe e soprattutto per il calcio italiano che, a prescindere da come vada, vedrà una sua squadra abbandonare la competizione. Ma vediamo tutti gli altri derby europei nelle diverse competizioni:

UEFA Champions League / Coppa dei Campioni

1985-1986 (Ottavi di finale): Juventus - Hellas Verona. Risultati: 0-0 e 2-0. Qualificata: Juventus.

﻿﻿2002-2003 (Semifinale): Milan - Inter. Risultati: 0-0 e 1-1. Qualificata: Milan (per la regola dei gol in trasferta).

﻿﻿2002-2003 (Finale): Juventus - Milan. Risultato: 0-0 dopo i supplementari (2-3 ai rigori). Vincitrice: Milan.

﻿﻿2004-2005 (Quarti di finale): Milan - Inter. Risultati: 2-0 e 3-0 a tavolino (ritorno sospeso per lancio di fumogeni). Qualificata: Milan

﻿﻿2022-2023 (Quarti di finale): Milan - Napoli. Risultati: 1-0 e 1-1. Qualificata: Milan.

﻿﻿2022-2023 (Semifinale): Milan - Inter. Risultati: 0-2 e 0-1. Qualificata: Inter.

Coppa UEFA / UEFA Europa League

﻿﻿1988-1989 (Quarti di finale): Juventus - Napoli. Risultati: 2-0 e 0-3 dopo i tempi supplementari. Qualificata: Napoli.

﻿﻿1989-1990 (Finale): Juventus - Fiorentina. Risultati: 3-1 e 0-0. Vincitrice: Juventus.

﻿﻿1990-1991 (Quarti di finale): Atalanta - Inter. Risultati: 0-0 e 0-2. Qualificata: Inter.

1990-1991 (Finale): Inter - Roma. Risultati: 2-0 e 0-1. Vincitrice: Inter.

1993-1994 (Quarti di finale): Cagliari - Juventus. Risultati: 1-0 e 2-1. Qualificata: Cagliari.

1993-1994 (Semifinale): Cagliari - Inter. Risultati: 3-2 e 0-3. Qualificata: Inter.

1994-1995 (Finale): Parma - Juventus. Risultati: 1-0 e 1-1. Vincitrice: Parma.

1997-1998 (Finale): Lazio - Inter. Risultato: 0-3 (gara unica a Parigi). Vincitrice: Inter.

2013-2014 (Ottavi di finale): Juventus - Fiorentina. Risultati: 1-1 e 1-0. Qualificata:Juventus.

2014-2015 (Ottavi di finale): Fiorentina - Roma. Risultati: 1-1 e 3-0. Qualificata: Fiorentina.

﻿﻿2023-2024 (Quarti di finale): Milan - Roma. Risultati: 0-1 e 1-2. Qualificata: Roma.

Altre competizioni

Supercoppa UEFA 1990 (Finale): Sampdoria - Milan. Risultati: 1-1 e 0-2. Vincitrice: Milan.

Supercoppa UEFA 1993 (Finale): Parma - Milan. Risultati: 0-1 e 2-0 dopo i tempi supplementari. Vincitrice: Parma.

﻿﻿Coppa Intertoto 1998 (Semifinale): Bologna - Sampdoria. Risultati: 3-1 e 0-1. Qualificata: Bologna.