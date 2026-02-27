Rastelli: "La Cremonese da qualche mese a questa parte è in difficoltà"
L'allenatore Massimo Rastelli, intervenuto nei giorni scorsi in un'intervista esclusiva per Tuttomercatoweb.com, ha parlato della lotta salvezza e si è concentrato anche sulla Cremonese che sarà la prossima avversaria del Milan, domenica 1° marzo alle ore 12.30 allo stadio "Giovanni Zini", nella partita valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive. Di seguito la sua opinione sulla formazione di mister Davide Nicola che, dopo un avvio scoppiettante, sta vivendo un periodo molto buio.
Le parole di Massimo Rastelli: "Sono rimasto sorpreso di questo calo dopo l'ottima partenza e soprattutto le prestazioni che mostravano una squadra solida, che metteva in difficoltà tutte le squadre che andava ad affrontare. Da qualche mese a questa parte è in difficoltà. In questa Serie A è un attimo che subentri la paura, ma credo che abbia l'organico e la qualità per uscirne, con un allenatore abile a venir fuori da situazioni complicate".
