DAZN, accordo con la FIFA: trasmetterà tutto il mondiale di calcio 2026

DAZN, accordo con la FIFA: trasmetterà tutto il mondiale di calcio 2026
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 16:40News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - DAZN ha raggiunto un accordo con la Fifa per trasmettere tutte le partite del mondiale di calcio in programma quest'anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Lo apprende l'Ansa. La piattaforma di live streaming ufficializzerà a breve la notizia. (ANSA).