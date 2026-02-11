De Zerbi-Marsiglia: la separazione ora è ufficiale. Il comunicato
Nella tarda serata di ieri l'indiscrezione, questa mattina l'ufficialità da parte del club: Roberto De Zerbi e l'Olympique Marsiglia si separano, il tecnico italiano lascia la panchina del club francese dopo i risultati molto negativi dell'ultimo periodo tra cui spicca una clamorosa eliminazione dalla Champions League. Di seguito si riporta il comunicato della formazione marsigliese:
"L’Olympique de Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo.
A seguito di un confronto che ha riunito tutte le parti coinvolte nella direzione del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – è stato deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra. Una decisione collettiva, difficile, presa al termine di un’approfondita riflessione nell’interesse del club per rispondere alle esigenze sportive di questo finale di stagione.
L’Olympique de Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per il suo impegno, la sua dedizione, il suo professionalismo e la sua serietà, testimoniati in particolare dal 2° posto ottenuto nella stagione 2024/25.
Il club gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera".
