Guaio Real Madrid vista play-off: Bellingham out per infortunio
Brutte notizie in casa Madrid in vista del doppio confronto con il Benfica per i play-off di Champions League. Il centrocampista inglese, come riportato da Marca, si è diretto verso gli spogliatoi con un'espressione contrariata. L'infortunio suggerisce un possibile strappo, anche se saranno necessari accertamenti medici per confermarlo.
Per l'ex Dortmund si tratterebbe del secondo infortunio stagionale. Jude aveva già saltato l'inizio del campionato, dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla al termine della Coppa del Mondo per club negli Stati Uniti.
