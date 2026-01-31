Dall'Inghilterra, Joshua Zirkzee rimarrà allo United fino al termine della stagione

Uno dei nomi più chiacchierati di questo mese di gennaio, ma in generale delle ultime sessioni di calciomercato, è quello di Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese classe 2001 è stato per lungo tempo un obiettivo di mercato della Roma in questo inizio 2026 e a un certo punto sembrava anche fatta con il club giallorosso: a cambiare tutti i piani è stato l'avvicendamento sulla panchina del Manchester United, con l'esonero di Ruben Amorim e l'arrivo di Michael Carrick che ha bloccato ogni tipo di trattativa per fare prima le sue considerazioni.

Passato e quasi terminato il calciomercato, secondo quanto viene riportato nelle ultime ore dalla testata britannica The Sun, il centravanti olandese Joshua Zirkzee avrebbe deciso di rimanere al Manchester United almeno fino al termine di questa stagione. Il giocatore e il suo entourage avrebbero addirittura comunicato la loro decisione al club, nonostante stia vivendo una stagione molto complicata tra infortuni e pochissimi minuti in campo.