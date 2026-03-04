Novità in Canada: ufficiale la sperimentazione del fuorigioco basato sul concetto di “luce”

Come riporta La Gazzetta dello Sport, nel campionato canadese sarà sperimentato dal prossimo mese il fuorigioco con il concetto di "luce" tanto desiderato da Wenger, ex allenatore dell'Arsenal. Entrato in Fifa nel 2019, Wenger lavora da tempo a una nuova proposta sul fuorigioco e insiste con la regola della luce tra i giocatori, con l'obiettivo di restituire vantaggio agli attaccanti rispetto all’attuale interpretazione sempre più millesimale, che spesso abbiamo visto essere messa in pratica per annullare dei gol per una piccola parte infinitesimale della scarpa o del corpo.

Con questa nuova proposta dunque un giocatore sarebbe quindi segnalato in fuorigioco solo se il suo corpo fosse completamente oltre la linea dell’ultimo difensore. Se una parte del corpo dell’attaccante è allineata con quella del difensore, la posizione sarà considerata regolare.