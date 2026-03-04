Ronaldo, brutte notizie: l’infortunio alla coscia è più grave del previsto

Brutte notizie per l'Al Nassr e soprattutto per il suo campione portogehse in maglia 7. Sabato scorso durante una partita del campionato, Ronaldo ha accusato un problema alla coscia destra che inizialmente era stato definito un affaticamento muscolare dal suo allenatore e che in dunque in pochi giorni il portogehse sarebbe ritornato in gruppo. A seguito di esami strumentali però, il club ha comunicato che l'infortunio è più serio del previsto: si tratta infatti di una lesione muscolare alla coscia destra.

Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Cristiano Ronaldo ha riportato un infortunio alla coscia dopo l'ultima partita contro l'Al Fayha. Il calciatore ha già iniziato un percorso di riabilitazione e sarà valutato giornata dopo giornata". Il portoghese ha già iniziato un percorso di riabilitazione anche se i tempi di recupero restano ignoti.