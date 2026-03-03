Intrigo André, l'esperta di diritto sportivo: "Rischio considerevole per il Corinthians di condanna davanti alla FIFA"

All’interno del Corinthians c’è chi sta facendo pressione sul presidente affinché venda, e chi invece chiede di trattenere il centrocampista André Luiz, che ha ricevuto un’offerta dal Milan. Tra coloro che spingono per la cessione ci sono gli agenti del giocatore, i quali sostengono che i rossoneri potrebbero intraprendere un’azione legale contro il Timão. Ma i rossoneri hanno davvero basi concrete per fare causa al club bianconero? Il portale brasiliano TMC ha approfondito la questione.

La redazione brasiliana ha parlato con professionisti del settore calcistico, che hanno spiegato come, prima di concludere un trasferimento, i club coinvolti si scambino diversi documenti, proposta, controproposta, accordi preliminari e dettagli giuridici, prima della vendita vera e propria. Il documento più importante è il Memorandum d’Intesa, un pre-contratto che, in sostanza, certifica che tra le parti è tutto definito per la conclusione dell’affare.

È proprio questo Memorandum a poter generare un potenziale contenzioso legale. Se il documento è stato redatto e firmato dal presidente Osmar Stabile (o da un avvocato del Corinthians), il Milan potrebbe avere motivi per portare il Timão in tribunale.

"La controversia giuridica tra Corinthians e Milan riguarda l’esistenza o meno di un vincolo contrattuale obbligatorio. Anche in assenza della firma formale del legale rappresentante del Corinthians, il presidente, il Milan sostiene che il trasferimento fosse sostanzialmente concordato, con intesa sugli elementi principali dell’operazione: importi, modalità di pagamento, clausole generali e circolazione della bozza contrattuale, oltre alla manifestazione di accettazione via e-mail. Per il club italiano, ciò configurerebbe un accordo definitivo e l’eventuale rinuncia del Corinthians potrebbe essere interpretata come inadempimento contrattuale", ha dichiarato Ana Mizutori, esperta in diritto sportivo e socia dello studio AK Direito na Comunicação e no Esporte, a TMC.

"L’analisi giuridica è ampia e coinvolge diversi aspetti del diritto sportivo transnazionale. La firma formale non è l’unico elemento determinante. Sia la prassi decisionale della FIFA sia la giurisprudenza del Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) riconoscono la validità di comunicazioni scritte, come e-mail e documenti preliminari, per dimostrare l’intenzione delle parti di vincolarsi giuridicamente, in linea con i principi della buona fede oggettiva e del pacta sunt servanda, che regolano i contratti in generale", ha aggiunto.

L’offerta del Milan al Corinthians prevede il pagamento di 15 milioni di euro (circa 91 milioni di reais al cambio attuale) più 2 milioni di euro di bonus qualora André Luiz raggiunga un determinato minutaggio con la maglia rossonera. Inoltre, il club del Parque São Jorge avrebbe diritto al 20% sulla plusvalenza di una futura rivendita da parte degli italiani.

Secondo l’avvocato, è comunque poco probabile che il Corinthians venga obbligato ad accettare i termini e a completare il trasferimento di André Luiz anche nel caso in cui perdesse un eventuale contenzioso. In uno scenario simile, l’esito più plausibile sarebbe il pagamento di un risarcimento.

"Se il Milan riuscisse a dimostrare l’accordo definitivo del Corinthians sulla versione finale del contratto e la chiusura dei termini centrali della negoziazione, vi sarebbe un rischio considerevole di condanna davanti alla FIFA, con risarcimento per danni finanziari e sportivi, oltre alla possibilità, meno frequente nella pratica, di esecuzione specifica del trasferimento", ha valutato Ana Mizutori.

Nei regolamenti sui trasferimenti della Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e della FIFA si parla di sanzioni per i club che si ritirino da un affare dopo la firma di un pre-contratto, anche se non vengono dettagliate in modo preciso le eventuali punizioni.

Ufficialmente, il Corinthians non ha dichiarato di aver accettato l’offerta del Milan, ma solo di averla ricevuta nei termini indicati. Quando ha illustrato i dettagli dell’operazione, il direttore sportivo Marcelo Paz ha affermato che la decisione finale era nelle mani di Osmar Stabile, che avrebbe iniziato a riconsiderare la posizione dopo la reazione negativa dell’allenatore Dorival Júnior e della tifoseria.