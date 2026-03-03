Da DS del Milan e con 100 milioni a disposizione, su che giocatori punteresti? Diddi: "Palestra, Bernasconi, Pisilli e Ghilardi"

Luca Diddi, ospite in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, parla dei giocatori su cui punterebbe se fosse lui il Direttore Sportivo del Milan. Le sue parole:

“Mi hanno chiesto, se fossi il DS del Milan e avessi 100 milioni cosa farei. Io li investirei sul futuro per avere una valorizzazione importante. Sicuramenti li investirei su Palestra, giocatore potenzialmente devastante. Non so se possono bastare 25 milioni, ma secondo me anche qualcosa di più.

Poi un altro giocatore che a me piace, che è molto elettrico, molto bravo in entrambe le fasi è Bernasconi dell’Atalanta che sta facendo un super campionato. È un giocatore che piace tantissimo anche alla Roma. Con lui e Bartesaghi a sinistra avresti i terzini per 10 anni.

E poi io stravedo per un giocatore, ieri sono andato allo stadio a vedere Roma-Juventus e ho avuto il piacere di confrontarmi e di vederlo dal vivo… Nicolò Pisilli è il centrocampista più in prospettiva del calcio italiano. Può fare l’incontrista, può fare la mezz’ala sinistra, può giocare a due. Ha un’intelligenza tattica spaventosa. Ieri ha fatto una partita a livello di numeri stratosferica per essere un 2004. Primo per palle recuperate, primo per palloni giocati, primo per passaggi riusciti. È il centrocampista U23 italiano che ha fatto la prestazione più bella in termini numerici in questo campionato, e l’ha fatta in un big match. Se la Roma dice che le servono 30-35 milioni se fossi Igli Tare andrei sicuramente a prenderlo, è un prospetto importantissimo.

Poi Ghilardi l’ho messo perché per me è un’opportunità. Era al Verona e me ne hanno parlato molto bene. Gasperini stravede per lui. È di enorme prospettiva, è un giocatore forte fisicamente che sta crescendo tantissimo. Potrebbe essere un’opportunità perché il Milan in questo momento non ha un’alternativa a Pavlovic. Secondo me un giocatore così importante, italiano e di prospettiva, potrebbe essere un’opportunità. Ancora non ha un prezzo elevatissimo in termini di mercato, il Milan deve lavorare anche sui giocatori di prospettiva. Così facendo prenderesti quattro U23 potenzialmente forti”.