Papà di Gatti: "Allegri è stato molto importante: formato sotto tanti aspetti"

Autore del gol che ha permesso alla Juventus di pareggiare 3-3 contro la Roma allo stadio Olimpico al minuto 93, Federico Gatti in queste ore è molto chiacchierato. Per questo i colleghi di Tuttomercatoweb.com hanno chiacchierato con il papà del calciatore, Lodovico, che ha ripercorso anche alcuni momenti importanti della carriera del figlio. Tra questi senza dubbio l'incontro con Massimiliano Allegri, attuale tecnico del Milan, che sedeva sulla panchina bianconera ai tempi dell'approdo a Torino del calciatore. Le parole del papà di Gatti sul rapporto di Federico con Max.

Com'è stato l'approdo in bianconero?

"Al di là dell'emozione, quando è arrivato alla Juve magari temeva di non essere all'altezza. L'incontro con Allegri è stato molto importante in tal senso, credo lo abbia formato sotto tanti aspetti. Il legame con il club è aumentato sempre di più. I tifosi lo hanno sempre supportato e sono un altro aspetto cui è legato. Oggi questa maglia la veste con grande orgoglio"