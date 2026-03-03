Borghi evidenzia: "Il Milan lascia andare i primi tempi, strategia che rallenta la crescita”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la partita tra Cremonese e Milan. Queste le sue parole:

"Una vittoria arrivata alla fine con cuore, con carattere, con soluzioni tecniche e tattiche, però ancora una volta siamo a considerare il modo di affrontare le partite del Milan. Un Milan che ha lasciato un po' andare il primo tempo. È una situazione della quale dobbiamo prendere atto e che possiamo discutere, a me risulta difficile pensare che sia una strategia pura, potrebbe esserci questa idea di approcciare con calma e rischiare il meno possibile perchè tanto l'avversario calerà di lucidità e intensità e invece noi abbiamo la possibilità di salire. Questa potrebbe essere l'idea però è un ragionamento che rallenta il processo di crescita e che ti porta a prendere qualche rischio. Il Milan ha fatto un primo tempo assolutamente dimenticabile, interlocutorio, e poi nel secondo tempo ha alzato il livello"