MN - Marques: "Se André si ambienta velocemente, 17 milioni diventano pure pochi"

Il Milan ha messo le mani su Andrè, centrocampista brasiliano classe 2006 in forza al Corinthians. Il club rossonero ha raggiunto l'accordo con quello carioca sulla base di 17 milioni di euro, anche se manca ancora la firma del Presidente Omar Stabile che sta complicando un po' le cose. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega Andersinho Marques, giornalista brasiliano inviato per Sport Tv Portogallo, che ci ha raccontato un po' le caratteristiche e la tipologia di giocatore. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Un paragone rischioso con qualche ex brasiliano nel campionato italiano?

"Mi viene in mente Vampeta. Al Corinthians sembrava dominante, poi all’Inter non è riuscito a imporsi come si pensava. Non per qualità, ma per adattamento, ritmo, pressione, stile di gioco diverso. Per André il talento c’è, la testa sembra buona. Se si ambienta velocemente, 17 milioni diventano pure pochi. Se fatica ad adattarsi, allora diventa più complicato".