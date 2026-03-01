Match point Champions. Attacco da rifare. Il Milan merita di meglio...

Dopo quello incredibilmente fallito settimana scorsa, oggi a orario di pranzo il Milan ha potenzialmente un altro match point in chiave Champions League. La sfida diretta tra Roma e Juventus delle 20.45 rappresenta per la squadra di Massimiliano Allegri un'occasione ghiotta da sfruttare assolutamente. In caso di successo con la Cremonese, allungherebbe su almeno una delle 2 concorrenti. Se la Juve perdesse, sarebbe tagliata fuori quanto meno da una rincorsa al Milan.

Ma, lo sappiamo, vietato dare per scontati i 3 punti oggi dei rossoneri. Contro le piccole il Milan ha buttato un'infinità di punti, che gli avrebbero permesso di dare del filo da torcere all'Inter fino alla fine. Difficile trovare spiegazioni. Probabilmente una, forse la principale, sta nell'assenza di un centravanti vero e forte. Problema atavico del Club. In questo senso la differenza con l'altra squadra di Milano è incredibile. I 4 centravanti dell'Inter hanno realizzato in totale 30 gol in campionato, senza calci di rigore. I 5 del Milan hanno trovato la via della rete 22 volte, solo 17 senza penalty. 30 contro 17: divario netto, che spiega tantissimo la differenza tra le due squadre.

E dà indicazioni importanti anche in chiave estiva. Il prossimo mercato dovrà consegnare un reparto ribaltato negli uomini e nella pericolosità.

Raramente i rossoneri danno l'idea di poter fare davvero male agli avversari, a differenza appunto dei nerazzurri. Gimenez ha deluso ed è destinato alla cessione. Nkunku vedi sopra: a parte qualche raro exploit, operazione bocciata dal campo. Fullkrug non verrà riscattato: 33 anni e un fisico purtroppo chilometrato. Restano Leao e Pulisic che possono riempire la casella delle seconde punte (sempre che restino entrambi). Va riempita invece quella delle prime punte con delle certezze vere. Per Rafa la contabilità è molto buona, ma la sensazione perenne è che in quel ruolo sia adattato e forse anche limitato. Ecco perché non è da escludersi una cessione in estate.

A questo proposito, da quanti anni il Milan non parte coi favori del pronostico? Da quanti anni ai nastri di partenza ci sono squadre più forti e complete? Da quanti anni c'è a Settembre la netta sensazione che manchi sempre qualcosa? Una quindicina forse. E tutto questo, se ci pensate, è incredibile. Negli anni sono stati fatti sacrifici, i conti sono a posto, il fatturato è alle stelle: questo Club merita un futuro migliore, senza scuse...