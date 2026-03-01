Cremonese-Milan, la Time Machine e il particolare precedente del 1984

Cremonese-Milan, una trasferta breve che ritorna dopo quasi quattro anni in casa rossonera. Una partita che vanta diversi precedenti significativi nella nostra storia, soprattutto a San Siro, per esempio ripensando a quella volta in cui contro i grigiorossi abbiamo festeggiato uno Scudetto. Più equilibrato il bilancio tra le due squadre quando prendiamo in considerazione le partite disputate a Cremona, ed equilibrato è un termine che si adatta bene alla sfida del 10 febbraio 1985 allo Zini.

CREMONESE-MILAN - LA TIME MACHINE

Sono passati poco più di 40 anni, e tante sono le differenze con quel calcio. Nel Milan che scese in campo quel giorno allo Zini figuravano però tanti grandi protagonisti della nostra storia: Tassotti e Galli in difesa, Evani a centrocampo, Virdis in attacco. Senza dimenticare i due stranieri dell'epoca, gli inglesi Wilkins e Hateley. Una squadra dall'elevato potenziale che però dovette sudare per avere la meglio della compagine guidata da Mondonico, neopromossa in A e tornata in B al termine della stagione 1984/85.

Dopo 90 minuti di stallo furono i minuti di recupero a dirimere il verdetto di quella giornata di febbraio. Fallo in area su Virdis, dal dischetto si presenta Agostino Di Bartolomei. Già a quattro gol - equamente distribuiti tra Serie A e Coppa Italia - nella prima metà della sua prima stagione in rossonero, il centrocampista romano calcia un destro potente, centrale e a mezza altezza. Portiere spiazzato, vittoria rossonera: un risultato importante per una stagione che si concluderà col ritorno in Europa.