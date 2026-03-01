Allegri traccia il percorso: "Siamo a marzo e ora si decide la stagione"
MilanNews.it
(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "A marzo ci siamo arrivati discretamente bene, si poteva fare meglio ma adesso si decide la stagione. Si decide lo scudetto, i posti Champions. Da domani inizia la discesa": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Cremonese. "Rimpianti? Difficile dirlo, la squadra arriva a Milanello per dare il massimo. Poi ci sono gli avversari.
L'Inter sta facendo cose ottime. Noi abbiamo i punti che ci meritiamo, noi ora dobbiamo lavorare partita dopo partita e ottenere più punti possibile - ha proseguito - Dopo sei mesi senza sconfitta tutti abbiamo subìto il contraccolpo. Martedì eravamo rintronati, ma ora bisogna switchare e tornare a camminare e a correre". (ANSA).
Pubblicità
News
MN - Owomoyela crede in Füllkrug: "Averlo in rosa non guasta. Germania? Credo Niclas verrà convocato per i mondiali"
Allegri sul gruppo: "Tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo"
Le più lette
3 MN - Owomoyela crede in Füllkrug: "Averlo in rosa non guasta. Germania? Credo Niclas verrà convocato per i mondiali"
16/02 Sport dilettantistico, agevolazioni per attrezzature e riqualificazione degli impianti: l’accordo tra Icsc e Asi
16/02 Nel torneo dei cascatori Bastoni nella bufera. Sotto accusa le regole assurde del Var e il sistema arbitrale
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "A marzo ci siamo arrivati, ora si decide la stagione. Totale sintonia con la società"
Luca SerafiniArbitri, Champions, il futuro di Allegri: basta con le spaccature! Adesso inizia il tormentone Modric...
Franco OrdineAllegri resta ma fidatevi di lui. Arbitri: chiedere di mandare via Rocchi per capire chi non ci sta
Post Milan-Como, situazioni e polemiche che danno fastidio. Sogno scudetto? Conta solo la concretezza dei tre punti
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com