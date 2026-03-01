Allegri traccia il percorso: "Siamo a marzo e ora si decide la stagione"

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "A marzo ci siamo arrivati discretamente bene, si poteva fare meglio ma adesso si decide la stagione. Si decide lo scudetto, i posti Champions. Da domani inizia la discesa": lo dice il tecnico del Milan Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro la Cremonese. "Rimpianti? Difficile dirlo, la squadra arriva a Milanello per dare il massimo. Poi ci sono gli avversari.

L'Inter sta facendo cose ottime. Noi abbiamo i punti che ci meritiamo, noi ora dobbiamo lavorare partita dopo partita e ottenere più punti possibile - ha proseguito - Dopo sei mesi senza sconfitta tutti abbiamo subìto il contraccolpo. Martedì eravamo rintronati, ma ora bisogna switchare e tornare a camminare e a correre". (ANSA).