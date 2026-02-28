Allegri sul gruppo: "Tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo"

Massimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento del suo Milan:

Domani entra il mese di marzo, mese che è riecheggiato spesso nelle sue conferenze. Come arriva il Milan?

"A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione. Marzo, aprile e maggio si decide il campionato, i posti champions... Da domani inizia la discesa".

C'è qualche rimpianto? O crede che la squadra ha dato quello che poteva dare?

"Questa squadra tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo. Poi ovviamente ci sono gli avversari. L'Inter sta facendo cose ottime, su 26 partite ne ha vinte 21. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Siamo arrivati a marzo, era l'obiettivo. Ora andiamo partita dopo partita con l'obiettivo di prendere più punti possibili. Poi il 25 maggio vedremo dove saremo arrivari".