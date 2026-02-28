Serie A, l'Inter torna a vincere 2-0 a San Siro contro il Genoa
La squadra di Chivu torna a vincere dopo la deludente eliminazione dalla Champions, portando a casa tre punti in campionato con una vittoria sul Genoa. I nerazzurri trovano il gol solo al 31’ con una conclusione al volo di Dimarco da posizione defilatissima. Nella ripresa, il Genoa ci prova, la squadra di Chivu è meno brillante ma trova il raddoppio su rigore di Calhanoglu (mani di Amorim). Nel finale l’Inter gestisce, chiude sul 2-0 e va a +13 momentaneamente sul Milan.
SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA
Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1
Sabato 28 febbraio
Como-Lecce 3-1
Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
Domenica 1 marzo
Cremonese-Milan ore 12.30
Sassuolo-Atalana 15.00
Torino-Lazio 18.00
Roma-Juventus 20.45
Lunedì 2 marzo
Pisa-Bologna 18.30
Udinese-Fiorentina 20.45
