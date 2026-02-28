Serie A, l'Inter torna a vincere 2-0 a San Siro contro il Genoa

© foto di www.imagephotoagency.it
di Niccolò Crespi

La squadra di Chivu torna a vincere dopo la deludente eliminazione dalla Champions, portando a casa tre punti in campionato con una vittoria sul Genoa. I nerazzurri trovano il gol solo al 31’ con una conclusione al volo di Dimarco da posizione defilatissima. Nella ripresa, il Genoa ci prova, la squadra di Chivu è meno brillante ma trova il raddoppio su rigore di Calhanoglu (mani di Amorim). Nel finale l’Inter gestisce, chiude sul 2-0 e va a +13 momentaneamente sul Milan.

SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA

Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1

Sabato 28 febbraio

Como-Lecce 3-1

Verona-Napoli 1-2

Inter-Genoa 2-0

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan ore 12.30

Sassuolo-Atalana 15.00

Torino-Lazio 18.00

Roma-Juventus 20.45

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna 18.30

Udinese-Fiorentina 20.45