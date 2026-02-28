Serie A, la classifica aggiornata: Inter momentaneamente a +13 sul Milan

Serie A, la classifica aggiornata: Inter momentaneamente a +13 sul MilanMilanNews.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 23:12News
di Niccolò Crespi

Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati del sabato:

Inter 67

Milan 54*

Napoli 53

Roma 50*

Como 48

Juventus 46*

Atalanta 45*

Bologna 36*

Sassuolo 35*

Lazio 34*

Parma 33

Udinese 32*

Cagliari 30

Torino 28ì7*

Fiorentina 24*

Cremonese 24*

Lecce 24

Pisa 15*

Verona 15

Una gara in meno *

SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA

Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1

Sabato 28 febbraio

Como-Lecce 3-1

Verona-Napoli 1-2

Inter-Genoa 2-0

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan ore 12.30

Sassuolo-Atalana 15.00

Torino-Lazio 18.00

Roma-Juventus 20.45

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna 18.30

Udinese-Fiorentina 20.45