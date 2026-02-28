Serie A, la classifica aggiornata: Inter momentaneamente a +13 sul Milan
Di seguito la classifica aggiornata dopo i risultati del sabato:
Inter 67
Milan 54*
Napoli 53
Roma 50*
Como 48
Juventus 46*
Atalanta 45*
Bologna 36*
Sassuolo 35*
Lazio 34*
Parma 33
Udinese 32*
Cagliari 30
Torino 28ì7*
Fiorentina 24*
Cremonese 24*
Lecce 24
Pisa 15*
Verona 15
Una gara in meno *
SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA
Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1
Sabato 28 febbraio
Como-Lecce 3-1
Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
Domenica 1 marzo
Cremonese-Milan ore 12.30
Sassuolo-Atalana 15.00
Torino-Lazio 18.00
Roma-Juventus 20.45
Lunedì 2 marzo
Pisa-Bologna 18.30
Udinese-Fiorentina 20.45
