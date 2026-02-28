Milan, attento ai cartellini: sono 4 i diffidati a rischio derby

Siamo alla vigilia di Cremonese-Milan, match valido per la 27° giornata di Serie A che aprirà le danze alla domenica di calcio. Alle 12:30 infatti i rossoneri scenderanno in campo allo stadio Zini per sfatare un taboo che va avanti da 33 anni, data dell'ultima vittoria nelle mura amiche avversarie. Alle 15:30 ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che presenterà la partita e risponderà alle domande dei giornalisti, in riferimento anche alla formazione di domani. Stando però alle notizie che abbiamo riportato anche sul nostro (CLICCA QUI), in linea teorica si prevedono in campo tre dei quattro diffidati rossoneri che dunque, in caso di ammonizione, salterebbero il derby. Solo Athekame dovrebbe partire dalla panchina, mentre Saelemaekers, Rabiot e Fofana, salvo sorprese, partiranno dal 1'.

3 SU 4 A RISCHIO, COSA BISOGNA EVITARE - Non è di certo un problema presente nella testa di Massimiliano Allegri che senza ombra di dubbio schiererà la formazione migliore per cercare di portare a casa i 3 punti che avrebbero il sapore di Champions, visto lo scontro diretto di domenica sera tra Roma e Juventus. Il rischio però c'è e bisognerà fare di tutto per ridurlo ai minimi termini. Un giocatore professionista sa e deve saper gestire una diffida bollente prima di un match delicato e importante come il derby anche se poi, chiaramente, tutto può succedere. Bisognerà evitare sicuramente momenti di leggerezza che potrebbero permettere all'arbitro di estrarre il cartellino, vista anche l'irascibilità di certi arbitri, come quella di Fabbri con la quale Rabiot si è scontrato a Pisa, che gli è costata il secondo giallo. Poi, come detto, tutto può accadere perchè basta una frazione di secondo in un contrasto ad esempio o in una ripartenza, che il giallo può scattare.

DIFFIDATI DI SPESSORE - La fortuna, tanto accostata al Milan diverso tempo addietro, sembra essersi voltata di spalle ultimamente, sia sul campo, vedi l'inspiegabile palo interno di Leao con il Parma, sia nei taccuini dei direttori di gara. Non solo 3 diffidati sono tanti ma, nel caso specifico, sono tutti uomini fondamentali e difficilmente rimpiazzabili per il gioco di Allegri. Su Rabiot non serve aggiungere altro, parlano la differenza delle due partite contro il Como e tutte le statistiche e medie dei rossoneri con il francese in campo e senza. Una diffida la sua che ha suscitato la rabbia dei tifosi per come è avvenuta: ammonito da diffidato a Pisa, il 12 avrebbe saltato solo la partita contro il Como, ma avendo preso il secondo giallo, non solo ha scontato la qualifica con il Como ma è tornato in campo ancora diffidato. Abbiamo poi Fofana che con l'assenza di Loftus-Cheek è il principale indiziato per prenderne il posto. Un giocatore di transizione, maggiormente a livello difensivo, che spesso si trova a dover fermare le avanzate avversarie e questo chiaramente lo espone di più al pericolo cartellino. Infine Alexis, il più frizzantino dei tre, fondamentale sul campo ma a volte poco lucido e molto nervoso a livello psicologico, come visto a Roma e a Pisa ad esempio. Sarà importante per il belga non cascare in eventuali trappole psicologiche degli avversari che potrebbero puntare a far innervosire il 56 conoscendone il carattere. Una cosa è certa però, di sicuro Massimiliano Allegri farà fatto mille avvertenze ai suoi ma non farà drammi in nessun caso e sarà pronto in caso, come sempre, a giocarsi la prossima partita con gli uomini che avrà a disposizione.