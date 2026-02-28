Pellegatti non ci sta: “Fermiamo il pallone, cosi non va. Rispetto per il Milan”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato l'episodio arbitrale di ieri sera in Parma-Cagliari dove, lo stesso blocco fatto da Valenti a Maignan in Milan-Parma, è stato fischiato perchè ritenuto falloso. Queste le sue parole:

"Mi viene voglia di prendere il pallone in mano e dire il Milan può perdere le partite, anche tutte, ma serve rispetto. Cari arbitri, fermo il pallone, voi potete sbagliare, ma non prenderci in giro. In 40 anni non ho mai avuto un problema con l'arbitro, non mi è mai piaciuto aizzare le folle, ma serve rispetto per il nostro Milan. Arbitri così non va bene. Ieri sera mi chiamano e mi dicono 'Vai a vedere cosa è successo al 25', sono tornato indietro e ho visto una cosa incedibile: Valenti anche a Milano, non è che abbia fatto delle cose straordinarie, dato una botta, spinto, no, Valenti si mette davanti a Caprile come se fosse un palo. Settimana scorsa fischia fallo Piccinini ma il VAR lo corregge, ieri invece l'arbitro va da Valenti e gli dice che non può stare lì e lo richiama, poi battuto il calcio d'angolo fischia il fallo per il Cagliari. C'è da impazzire"