Pellegatti sul mercato estivo: “Allegri vuole giocatori di carattere e da Champions League”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del prossimo mercato estivo e delle volontà dell'allenatore Massimiliano Allegri per i nuovi innesti. Queste le sue parole:

"Non so farvi già adesso dei nomi concreti per il prossimo mercato estivo, ma già capirne la filosofia è importante. Poi c'è da capire cosa si vorrà fare di Camarda, speriamo che riesca a recuperare per la metà di aprile. Mi dispiacerebbe che già venisse mollato un giocatore che è tutto da scoprire, ma in questo senso mi lascia tranquillo Massimiliano Allegri: se venderlo, speriamo di no, oppure tenerlo fino a gennaio, oppure di prestarlo ancora. Adesso ipotizzare sembra difficile. Massimiliano Allegri cercherà giocatori esperti, bravi ma cercherà giocatori a livello caratteriale a livello Champions League. Cioè vuole giocatori applicati, che abbiano ben presente lo spirito di sacrificio, vuole lavorare su un capitale umano di livello. Abbiamo già detto che Massimiliano Allegri ha individuato un difensore centrale forte, giocatore di fascia, un centrocampista di livello e due attaccanti. Ci sarà da capire poi le situazioni che abbiamo in casa come Fullkrug, Nkunku"