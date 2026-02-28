Serie A, 28° giornata: tutti i diffidati e gli squalificati della giornata

Ieri è iniziata la 27° giornata di Serie A con il pareggio tra Parma e Cagliari per 1-1. Di seguito la lista dei diffidati e degli squalificati della giornata:

ATALANTA

squalificati: nessuno

diffidati: nessuno

BOLOGNA

squalificati: nessuno

diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Freuler

CAGLIARI

squalificati: Mina, 1 giornata, saltato Parma

diffidati: Esposito, Gaetano

COMO

squalificati: nessuno

diffidati: Addai, Da Cunha

CREMONESE

squalificati: nessuno

diffidati: Vardy, Terraciano

FIORENTINA

squalificati: Dodo, 1 giornata. Salta Udinese

diffidati: Fagioli, Parisi

GENOA

squalificati: nessuno

diffidati: Masini, Marcandalli

INTER

squalificati: Bastoni, 1 giornata. Salta Genoa

diffidati: nessuno

JUVENTUS

squalificati: Locatelli, 1 giornata. Salta Como

diffidati: McKennie

LAZIO

squalificati: nessuno

​​​​​​​diffidati: Cancellieri

LECCE

squalificati: nessuno

​​​​​​​diffidati: Tiago Gabriel

MILAN

squalificati: nessuno

​​​​​​​diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers

NAPOLI

squalificati: nessuno

​​​​​​​diffidati: nessuno

PARMA

squalificati: Valenti, 1 giornata. Salta Fiorentina (28°)

​​​​​​​diffidati: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Pellegrino, Troilo

PISA

squalificati: nessuno

​​​​​​​diffidati: Aebischer

ROMA

squalificati: nessuno

​​​​​​​diffidati: El Aynaoui, Mancini, Ndicka, Wesley

SASSUOLO

squalificati: Walukiexicz, 1 giornata. Salta Atalanta

​​​​​​​diffidati: Doig, federa, Matic, Muric

TORINO

squalificati: Ilkhan, 1 giornata. Salta Lazio

​​​​​​​diffidati: Aboukhlal

UDINESE

squalificati: nessuno

​​​​​​​diffidati: Davis, Karlstrom

VERONA

squalificati: Al Musrati, 1 giornata. Salta Napoli - Orban, 1 giornata. Salta Napoli

​​​​​​​diffidati: nessuno