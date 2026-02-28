Serie A, 28° giornata: tutti i diffidati e gli squalificati della giornata

Ieri è iniziata la 27° giornata di Serie A con il pareggio tra Parma e Cagliari per 1-1. Di seguito la lista dei diffidati e degli squalificati della giornata:

ATALANTA
squalificati: nessuno
diffidati: nessuno

BOLOGNA 
squalificati: nessuno
diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Freuler

CAGLIARI
squalificati: Mina, 1 giornata, saltato Parma 
diffidati: Esposito, Gaetano 

COMO
squalificati: nessuno
diffidati: Addai, Da Cunha

CREMONESE
squalificati: nessuno
diffidati: Vardy, Terraciano

FIORENTINA
squalificati: Dodo, 1 giornata. Salta Udinese
diffidati: Fagioli, Parisi

GENOA
squalificati: nessuno 
diffidati: Masini, Marcandalli

INTER
squalificati: Bastoni, 1 giornata. Salta Genoa
diffidati: nessuno

JUVENTUS
squalificati: Locatelli, 1 giornata. Salta Como 
diffidati: McKennie

LAZIO
squalificati: nessuno
​​​​​​​diffidati: Cancellieri

LECCE
squalificati: nessuno
​​​​​​​diffidati: Tiago Gabriel 

MILAN
squalificati: nessuno
​​​​​​​diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers 

NAPOLI
squalificati: nessuno
​​​​​​​diffidati: nessuno

PARMA
squalificati: Valenti, 1 giornata. Salta Fiorentina (28°)
​​​​​​​diffidati: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Pellegrino, Troilo

PISA
squalificati: nessuno
​​​​​​​diffidati: Aebischer

ROMA
squalificati: nessuno
​​​​​​​diffidati: El Aynaoui, Mancini, Ndicka, Wesley

SASSUOLO
squalificati: Walukiexicz, 1 giornata. Salta Atalanta 
​​​​​​​diffidati: Doig, federa, Matic, Muric

TORINO
squalificati: Ilkhan, 1 giornata. Salta Lazio
​​​​​​​diffidati: Aboukhlal

UDINESE
squalificati: nessuno
​​​​​​​diffidati: Davis, Karlstrom

VERONA
squalificati: Al Musrati, 1 giornata. Salta Napoli - Orban, 1 giornata. Salta Napoli 
​​​​​​​diffidati: nessuno