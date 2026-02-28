Serie A, 28° giornata: tutti i diffidati e gli squalificati della giornata
Ieri è iniziata la 27° giornata di Serie A con il pareggio tra Parma e Cagliari per 1-1. Di seguito la lista dei diffidati e degli squalificati della giornata:
ATALANTA
squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
BOLOGNA
squalificati: nessuno
diffidati: Cambiaghi, Ferguson, Freuler
CAGLIARI
squalificati: Mina, 1 giornata, saltato Parma
diffidati: Esposito, Gaetano
COMO
squalificati: nessuno
diffidati: Addai, Da Cunha
CREMONESE
squalificati: nessuno
diffidati: Vardy, Terraciano
FIORENTINA
squalificati: Dodo, 1 giornata. Salta Udinese
diffidati: Fagioli, Parisi
GENOA
squalificati: nessuno
diffidati: Masini, Marcandalli
INTER
squalificati: Bastoni, 1 giornata. Salta Genoa
diffidati: nessuno
JUVENTUS
squalificati: Locatelli, 1 giornata. Salta Como
diffidati: McKennie
LAZIO
squalificati: nessuno
diffidati: Cancellieri
LECCE
squalificati: nessuno
diffidati: Tiago Gabriel
MILAN
squalificati: nessuno
diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot, Saelemaekers
NAPOLI
squalificati: nessuno
diffidati: nessuno
PARMA
squalificati: Valenti, 1 giornata. Salta Fiorentina (28°)
diffidati: Britschgi, Delprato, Nicolussi Caviglia, Pellegrino, Troilo
PISA
squalificati: nessuno
diffidati: Aebischer
ROMA
squalificati: nessuno
diffidati: El Aynaoui, Mancini, Ndicka, Wesley
SASSUOLO
squalificati: Walukiexicz, 1 giornata. Salta Atalanta
diffidati: Doig, federa, Matic, Muric
TORINO
squalificati: Ilkhan, 1 giornata. Salta Lazio
diffidati: Aboukhlal
UDINESE
squalificati: nessuno
diffidati: Davis, Karlstrom
VERONA
squalificati: Al Musrati, 1 giornata. Salta Napoli - Orban, 1 giornata. Salta Napoli
diffidati: nessuno
