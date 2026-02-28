Allegri su Jashari: "Ottimo acquisto, è cresciuto tanto"
Alla vigilia della sfida contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha parlato così in conferenza stampa di Ardon Jashari:
Su Rabiot e Jashari:
"Sono giocatori con caratteristiche completamente diverse. Jashari è molto bravo nella costruzione di gioco, ha meno inserimento di Rabiot proprio come struttura fisica. L'infortunio ad inizio stagione, ma nelle ultime due mesi è cresciuto come Athekame, De Winter, Odogu. Sono cresciuti tutti i giocatori che la società ha preso in estate così come chi c'era già".
Jashari può fare la mezz'ala?
"Credo che stia crescendo molto. Ha fatto buone partite, anche col Parma quando è entrato. È normale che ha meno inserimenti di Rabiot, ha caratteristiche diverse. Ma è stato un ottimo acquisto".
